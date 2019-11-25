 Украина направила Энергосообществу документы для сертификации нового оператора ГТС

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Документы уже направлены в Energy Community. Я думаю, до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного газотранспортного оператора", - сказал Оржель.

По его словам, Украина выдерживает сроки отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), что дает все предпосылки для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Комиссия должна проинформировать о предварительной сертификации Секретариат Энергетического сообщества. После его оценки национальный регулятор сможет принять окончательное решение.

Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.