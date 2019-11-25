 Минсоцполитики изменит модель финансирования социальных услуг

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики, передает БизнесЦензор.

Новая модель состоит в том, что изменится подход: финансирование не учреждений, а услуг. То есть Министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местной власти. На это в бюджете 2020 года предусмотрено 150 млн грн.

"Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в общине. Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт офисов будет отдана ЦПАУ, банкам или частным провайдерам. Практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений успешно работает во многих европейских странах мира. Такая модель сделает использование средств на социальные услуги и сервисы эффективным, а сами услуги - качественными и ближе к людям", - пояснила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По данным мониторинга децентрализации власти уже создано более 1000 объединенных территориальных общин, где проживает 11,2 млн жителей. На сегодня есть 24 района Украины, в которых 100% территории покрыты общинами. По результатам реформы собственные доходы местных бюджетов с 2014 года выросли на 131,1 млрд грн, по состоянию на январь-сентябрь 2019 года, а государственная поддержка развития регионов и общин выросла в 41,5 раза.