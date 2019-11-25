 "Мотор Сич" ввела безбагажный тариф с самой маленькой нормой ручной клади

Об этом сообщает отраслевое издание avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно новым правилам, пассажиры по самому дешевому тарифу Fixed смогут брать с собой только один предмет ручной клади с весом до 5 кг и с габаритами до 55х40х20 см. Перевозка одного чемодана с весом до 20 кг обойдется в $25.

Тариф Limited будет предусматривать провоз одного места ручной клади с теми же параметрами, что и в тарифе Fixed, а также одного места багажа с весом до 20 кг.

За $15 можно будет провозить дополнительное место ручной клади с весом до 5 кг.

Самый дорогой тариф Flex предусматривает перевозку 20 кг багажа и 5 кг ручной клади без ограничения по числу мест.

Сейчас все билеты "Мотор Сич" по тарифам Fixed, Limited и Flex включают перевозку ручной клади и 20 кг багажа без ограничения по числу предметов и отличаются условиями обмена и возврата.

В авиакомпании обратили внимание, что для проездных документов, купленных ранее, будет действовать норма перевозки багажа, указанная в билете, и попросили пассажиров взять с собой маршрут-квитанцию для предотвращения недоразумений.

Как отмечает издание, норма перевозки ручной клади 5 кг будет самой маленькой по весу среди работающих на украинском рынке авиакомпаний, продающих билеты по безбагажным тарифам. До этого самую маленькой норму ручной клади для безбагажных тарифов 7 кг применяли SkyUp и МАУ (5 кг при полетах на Embraer 145).

При этом минимальные цены на внутренние рейсы "Мотор Сич" после начла продажи билетов без включенного багажа не изменились.

Например, минимальная цена перелета из Киев в Запорожье и обратно на 13-16 декабря 2019 года по тарифу Fixed с включенным багажом 20 кг ранее составляла 2674 грн при бронировании 24 ноября. Теперь за эту цену на эти же даты "Мотор Сич" предлагает лететь только с 5 кг ручной клади.

Аналогичная ситуации и при сравнении билетов на рейсы Запорожье-Киев на 22-26 января 2020 года. 23 ноября цена перелета в обе стороны на эти даты составляла 3660 грн по тарифу Fixed с учетом перевозки 20 кг багажа. Теперь билет за такую стоимость включает только 5 кг ручной клади.