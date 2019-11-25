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Все про:Блумберг (4) выборы (87) США (2460) Трамп (423)

 Миллиардер Майкл Блумберг объявил об участии в борьбе за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за номинацию на пост президента США от Демократической партии.

77-летний политик, бывший республиканец, объявил о своих планах на вебсайте предвыборной кампании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Я баллотируюсь, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку", – заявил Блумерг.

По словам политика, его решение вступить в президентскую гонку всего за 10 недель до начала праймериз отражает его беспокойство в связи с тем, что претенденты на демократическую номинацию, уже вступившие в предвыборную борьбу, не могут, по его мнению, одержать победу над Трампом.

Как отмечает издание, значительные инвестиции Блумберга в проекты, являющиеся приоритетными для демократов, такие, как меры, связанные с изменением климата, и контроль над оружием, подкрепленные его огромным состоянием, могут способствовать тому, что он обретет значительную политическую поддержку.

Майкл Блумберг является одним из богатейших людей в мире. В рейтинге Forbes он занимает 14 место с оценкой состояния в $54,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161642
 
 
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