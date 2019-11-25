 Налоговая служба сократит количество судов с плательщиками, – Верланов

Об этом глава ГНС Сергей Верланов сообщил в интервью Минфину, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства

Верланов подчеркнул, что новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой. При этом за 10 месяцев поступления в сводный бюджет выросли почти на 20%, хотя база налогообложения практически не изменилась.

"Я поставил четкую задачу – остановить выжимание налогов, принуждение к переплатам по налогу на прибыль и другие подобные позорные практики. Ибо это все равно что рубить сук, на котором сидишь: сегодня ты выжал из бизнеса все и даже больше. А завтра из-за сокращения оборотных средств, из-за ухудшения условий ведения бизнеса предприятия просто уменьшат отчисления в бюджет", – отметил Верланов.

Глава ГНС также заверил, что налоговики изменили подходы к администрированию налогов, сконцентрировавшись на аналитической работе.

"Мы сфокусировали внимание на рисковых операциях и плательщиках. Впервые за много лет мы начали последовательно бороться с налоговыми схемами. Статистика налоговых поступлений в бюджет говорит о том, что нам это удается. Например, за август-октябрь начисления НДС выросли на 20,3%, а объемы поставок (базы налога) выросли лишь на 5,3%. Я уверен, что борьба с тенью – единственно правильный путь и возможность увеличивать поступления в бюджет. Повышение уровня аналитической работы и смещение фокуса внимания налоговой на минимизаторов - это еще и большой позитив для добросовестных плательщиков", – отметил Верланов.