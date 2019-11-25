 Нацкомиссия установила ставки платы за присоединение к электрическим сетям

Как сообщает пресс-служба регулятора, ставки платы за стандартное присоединение установлены постановлением №2460, а за нестандартное присоединение мощности и ставки платы за линейную часть присоединения – постановлением №2461, передает БизнесЦензор.

Таким образом, НКРЭКУ выполнила требования закона "О рынке электроэнергии".

"Принятие ставок… будет способствовать обеспечению возможности определения стоимости услуги по присоединению на этапе планирования создания бизнеса, обеспечит равноправный доступ к электрическим сетям, усилит позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного Банка "Doing Business", что позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику нашего государства", – отмечают в НКРЭКУ.