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 Украина подпишет договор о либерализаци автомобильных перевозок с Турцией

Украина и Турция в начале 2020 года намерены либерализовать автомобильные перевозки между странами.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Джахит Тураном, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики во время встречи отметили украинско-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в области морского поиска и спасания, обсудили перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами, конструктивное сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Криклий отметил, что Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их привлечении в транспортную отрасль, в частности, в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

Министр инфраструктуры Украины заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализовать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161635
 
 
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