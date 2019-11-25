 Украина подпишет договор о либерализаци автомобильных перевозок с Турцией

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Джахит Тураном, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики во время встречи отметили украинско-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в области морского поиска и спасания, обсудили перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами, конструктивное сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Криклий отметил, что Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их привлечении в транспортную отрасль, в частности, в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

Министр инфраструктуры Украины заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализовать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года.