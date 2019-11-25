 ФГИ принял на приватизацию еще 76 госпредприятий

Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Обещали открытость и прозрачность - делаем это. Еще 76 Госпредприятий пойдут на прозрачную приватизацию", - написал Сенниченко.

В частности, Фонд дополнительно принял 76 позиций от 6 министерств и ведомств, включающие государственные предприятия, единые имущественные комплексы и пакеты акций.

Наибольшее количество объектов передали Министерство развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерство инфраструктуры.

Среди переданных объектов является "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".

Совместно с проектным офисом Министерства развития экономики и по приказу премьер-министра Алексея Гончарука уже проанализировано 1400 государственных предприятий, на предыдущей неделе Минэкономики начало передачу 339 предприятий в управление ФГИ и для дальнейшей приватизации.

После обработки документов и подготовки максимально открытой информации об этих объектах планируется выставить их на аукционы "ProZorro.Продажи".