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Все про:авто (2125) АЗС (640) цены (1162) сжиженный газ (461)

 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена автогаза в сетях АЗС за выходные повысилась на 10 копеек за литр – до 11,78 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в столичном регионе за выходные средняя стоимость повысилась на 15 копеек за литр.

В сетях Glusco и SOCAR цены за выходные выросли на 30 копеек, на станциях WOG, UPG, Amic, "Автотранс" и Rodnik – в среднем на 20 копеек за литр.

В пределах 10 коп. цены подняли "БРСМ-Нафта", Chipo, Mango, U.Go ("Укргаздобыча").

Как сообщалось, на прошлой неделе (18-22 ноября) средняя цена автогаза на АЗС повысилась на 22 копейки за литр.

Оптовые цены сжиженного газа с начала ноября выросли на 10% – до 19 600 грн/т. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур". Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн автогаза против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161632
 
 
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