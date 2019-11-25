 Госбюджет с начала года сведен с дефицитом 30 миллиардов, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным на сайте ведомства, заимствования за указанный период составили 376,8 млрд грн по сравнению с запланированными 418,9 млрд грн, в том числе внешние – почти 73 млрд грн.

Погашения в январе-октябре этого года также были ниже ожидаемого уровня – 319,05 млрд грн (в плане – 354,38 млрд грн), в том числе внешние – 81,85 млрд грн.

Приватизация принесла 413,5 млн грн при плане на этот период в 14,4 млрд грн.

Госбюджет за десять месяцев получил 810,914 млрд грн доходов, в том числе 712 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 839,57 млрд грн, в том числе по общему фонду – 750,625 млрд грн.

Как указано в отчете Госказначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,635 млрд грн при профиците общего фонда в 76,62 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Госказначейства, свободный бюджет за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом 643 млн грн, тогда как общий фонд сведен с профицитом 41,246 млрд грн

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.