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Все про:банки (3606) депозит (243) Фонд гарантирования вкладов (896)

 Вклады физлиц в банках выросли за месяц на 15 миллиардов

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 ноября составила 458,9 млрд грн, тогда как на 1 октября этот показатель составлял 443,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе вклады в национальной валюте на 1 ноября составляют 259 млрд грн, в иностранной валюте – 199,9 млрд грн, передает БизнесЦензор.

"Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантии Фонда полностью покрывается 42,6% вкладов, что составляет 195,5 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Общее количество вкладчиков (по количеству вкладов в каждом из банков) по состоянию на начало ноября составляет 43 млн. В том числе количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 421,2 тыс., а сумма их вкладов составляет почти 263,3 млрд грн.

Количество вкладчиков физлиз-предпринимателей в банках по состоянию на 1 ноября составило почти 1,3 млн или 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 29,2 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов).

На 1 ноября в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября 2019 года, составила 10,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161627
 
 
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