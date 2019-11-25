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 Прибыль "Приватбанка" выросла до 28 миллиардов (обновлено)

Прибыль "ПриватБанка" за 10 месяцев 2019 года составила 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году, сообщила финдиректор банка Анна Самарина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, прирост кредитного портфеля "Приватбанка" за 9 месяцев 2019 года составил 14,9%. В то еж время аналогичный показатель в целом по банковской системе Украины составляет -3,4%, по группе государственных банков – -3,7%.

Прирост чистых активов "Приватбанка" с начала 2019 года составил 2%. При этом прирост чистых активов в целом по банковской системе Украины составляет 1% (без учета "Приватбанка" – 0,8%). По группе государственных банков прирост чистых активов составил 0,1%, а без учета "Приватбанка" чистые активы по группе уменьшаются на 1,1%.

В банке отметили, что согласно результатам ежегодного исследования, которое проводится совместно с компанией MPP Consulting, за последний год суммарная стоимость бренда "ПриватБанка" выросла на 26,2%. Так, бренд "Приватбанка" в 2019 году сохранил четвертое место в рейтинге самых дорогих национальных торговых марок, а стоимость бренда банка составила около $300 млн.

Как сообщалось, по данным НБУ, за 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).

В январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн). Прибыль была сформирована в основном "Приватбанком" (27,4 млрд грн) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд грн).

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума за год – 21,7 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161619
 
 
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