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 Задержанный по дело об госизмене бывший замминистра экономики вышел под залог

Подозреваемый в государственной измене бывший заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, которому ранее Апелляционный суд оставил в силе арест, но снизил залог с 3,4 млн грн до 570 тыс. грн, вышел из изолятора после внесения залога.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Сергей Стретович, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", – сказал юрист.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября, а залог внесли родственники.

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Как сообщалось, 22 октября сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали Юрия Бровченко в международном аэропорту "Борисполь". Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Бровченко причастен к заключению заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн был переведен на счета фиктивных офшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудование в Украину не поставляла.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161617
 
 
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