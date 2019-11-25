 Госпогранслужба завершает реконструкцию двух пунктов пропуска на границе с Молдовой

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас идет ремонт пунктов пропуска "Кучурган" и "Рени", который сделает их более современными и комфортными", - сообщает погранслужба. Реконструкция проводится за средства Европейского союза.

ЕС также профинансировал оборудования для автоматизированного обмена информацией, благодаря которому время оформления автомобилей и путешествующих на границе сократится.

"Изменения почувствуют около 3 миллионов человек, которые ежегодно пересекают общую границу Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

Работы по модернизации пункта пропуска "Кучурган" почти завершены. В пункте пропуска "Рени" ремонтные работы продолжаются согласно графику.

На реконструкцию пункта пропуска "Кучурган" всего предусмотрено более 36 млн гривен, а пункта пропуска "Рени" - более 17 млн гривен.