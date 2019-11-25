 "Нафтогаз" направил ответ на предложение "Газпрома" по транзиту

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Нафтогаз" отправил Газпрому ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", – сообщил Витренко.

Коммерческий директор подчеркнул, что внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику и "Газпром" имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

"Мы еще раз отметили, что "Нафтогаз" соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", – указал Витренко.

По словам топ-менеджера, если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам. НАК также предлагает другие варианты предотвращения чрезвычайных ситуаций, такие как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп".

"Мы также заметили, что мы готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения… Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг путем поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", – добавил Витренко.

Таким образом, "Нафтогаз" также отверг в качестве условий продолжения транзита требования "Газпрома" отказаться от любых споров, включая поданную в антимонопольный орган Евросоюза жалобу на нарушения со стороны "Газпрома", а также отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины.

Читайте также: Участники трехсторонних газовых консультаций подведут итог работы на следующей неделе, – СМИ

Как сообщалось, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.