 Страховщики увеличили страховые резервы на 21%, – Нацкомфинуслуг

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его мнению, рост страховых резервов связан как с общим увеличением объема страховых услуг населению и предприятиям, так и с усовершенствованием рыночного механизма оценки страховщиками страховых обязательств в соответствии с распоряжением Нацкомфинуслуг № 1638 "О внесении изменений в методику формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни".

Как сообщил залетов, объем активов страховщиков, разрешенных для размещения на банковских депозитах, к 30 сентября 2019 года увеличился на 1,6 млрд грн, или на 15,2% по сравнению с данными на 30 сентября 2018 года - до 12,12 млрд грн (40,9% от общего объема активов, которыми представлены страховые резервы). При этом объем активов, разрешенных для размещения на текущих счетах в иностранной валюте, уменьшился на 350,2 млн грн, или на 13,9% - до 2,17 млрд грн (по состоянию на 30 сентября 2018 года - 2,52 млрд).

Объем активов, разрешенных для размещения в ценных госбумагах, увеличился на 1,85 млрд грн, или на 26,0% - до 8,96 млрд грн (30,2% от общего объема активов, которыми представлены страховые резервы). Объем активов, разрешенных для представления прав требований к перестраховщикам, увеличился на 1,13 млрд грн, или на 37,4% - до 4,17 млрд грн (14% от общего объема активов, которыми представлены технические резервы и резервы по страхованию жизни).

Объем денежных средств на текущих счетах увеличился на 59,5 млн грн, или на 2,7% - до 2,29 млрд грн (7,7% от общего объема активов, которыми представлены страховые резервы).

Как отметил Залетов, отсутствие предложений со стороны фондового рынка привело к тому, что инвестиции страховщиков в акции и корпоративные облигации составили 456 млн грн, или всего 1,5% страховых резервов.

Наиболее динамично, по его словам, выросли объемы вложения страховых резервов в ОВГЗ (на 1,5 млрд грн, или на 26,3%), депозиты в банках (на 1,2 млрд грн, или на 12,6%) и права требования к перестраховщикам-нерезидентам (на 434 млн грн, или на 23,3%). Это связано, прежде всего, с новыми требованиями к размещению страховых резервов, вступившими в силу в августе 2018 года, считает Залетов.

Изменение регуляторной базы, в частности введение в действие положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг № 850 от 7 июня 2018 года, способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и увеличению доходности их инвестиционной политики. Так, за девять месяцев 2019 года страховщики получили доход в размере 2,28 млрд грн, в т.ч. свыше 1,44 млрд грн составили проценты по депозитам и более 689 млн грн – доход по облигациям.

В целом, по данным Залетова, доходность инвестиций за отчетный период возросла на 39%, или на 639,5 млн грн (доходность облигаций - на 31,3%, или на 164,2 млн грн, депозитов - на 42,2%, или 428,3 млн грн).