 Лондон отказал Uber в новой лицензии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компания может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня, отмечают в TfL.

Uber сможет продолжать работу в Лондоне до тех пор, пока решение регулятора будет утверждаться судом.

Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL. Uber работает по временной лицензии, срок действия которой истекает в понедельник.

Лондон является одним из ключевых рынков для Uber, в британской столице компания работает с порядка 45 тыс. лицензированных водителей компании.

Акции Uber теряют в цене 6,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.