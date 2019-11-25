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 Транспорт, Макроэкономика
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 Лондон отказал Uber в новой лицензии

Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси Uber Technologies Inc., что ставит под угрозу ее дальнейшую работу в британской столице.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компания может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня, отмечают в TfL.

Uber сможет продолжать работу в Лондоне до тех пор, пока решение регулятора будет утверждаться судом.

Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL. Uber работает по временной лицензии, срок действия которой истекает в понедельник.

Лондон является одним из ключевых рынков для Uber, в британской столице компания работает с порядка 45 тыс. лицензированных водителей компании.

Акции Uber теряют в цене 6,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161593
 
 
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