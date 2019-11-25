 Правление "Приватбанка" временно возглавит финдиректор

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас Петр Крумханзл находится в больнице. Состояние его здоровья не вызывает чрезмерного беспокойства. На период больничного Анна Самарина будет исполнять обязанности председателя правления. Банк работает в стандартном режиме", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был госпитализирован.