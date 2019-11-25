 Правление "Приватбанка" временно возглавит финдиректор

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Сейчас Петр Крумханзл находится в больнице. Состояние его здоровья не вызывает чрезмерного беспокойства. На период больничного Анна Самарина будет исполнять обязанности председателя правления. Банк работает в стандартном режиме", - сказал он.
Как сообщал БизнесЦензор, глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был госпитализирован.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом
https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
Известный украинский блогер, бывший советник президента Украины Юрий Бирюков в своем блоге пишет о том, что 19-го декабря - День святого Николая Чудотворца. Радуются дети, напрягаются родители. Это все - приятные хлопоты, предновогодние и предрождественские.
Бирюков отмечает, вот только, кажется, у нас еще будут неприятные хлопоты, нам их готовит Шестой апелляционный административный суд, который 19 декабря будет рассматривать национализацию «ПриватБанка» и мне почему-то кажется, что вердикт уже предрешен.
Блогер подчеркивает, если «ПриватБанк» будет возвращен олигарху Игорю Коломойскому - в стране могут начаться такие финансовые проблемы, что будет не до подарков детям. 150 миллиардов гривен - цена вопроса. Много тысяч гривен с каждого жителя страны, если говорить откровенно. Так что, подарки стоит покупать - уже, ибо один «бизнесмен» может оставить без подарков - потом
25.11.2019 г.
По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.
В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.
После отъезда миссии МВФ и отсрочки получения кредита, команда Зеленского приняла решение по техническому решению в вопросе судьбы "Приватбанка" .
За основу рабочей версии в вопросе "Приватбанка" взята версия слияния двух банков с преобладающей долей государственного участия "Ощадбанк" и "Приватбанк". "Излишняя" структура банковской сети будет реализована через специализированные аукционы, т.е. даром. Идет обсуждение компании юридического сопровождения для этого проекта.
24.11.2019 г.
Вчера Разумков два часа беседовал с Палицей. Содержание разговора нам неизвестно.
Попытка Коломойского захватить стоянку автомашин перед главным офисом "Приватбанка" не удалась. Участие его предприятий в торгах признано не законным.
Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины.