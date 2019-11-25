 Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа на 2,7%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 23 ноября этого года составил на 67,14 млн куб. м при импорте 21,3 млн куб. м и внутренней добыче 56,3 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущий объем превышает показатель запасов 23 ноября 2018 года на 27,8%, 23 ноября 2017 года – на 29,1%, на 23 ноября 2016 года – на 52,8%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.