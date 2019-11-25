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 Милованов уволил половину прежнего руководящего состава Минэкономразвития

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уволил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры Министерства экономического развития и торговли.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Перезагрузка власти... Состоялся очередной этап трансформации министерства - принято решение об увольнении 15 должностных лиц руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)", - сообщил он.

В частности, смена руководства произошла в юридическом департаменте, департаменте международного торгово-экономического сотрудничества и евроинтеграции, департаменте стратегического развития сектора обороны и безопасности, департаменте управления госсобственностью, департаменте санкционной политике, развития информационно-комуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов, а также секторе избегания и выявления коррпции и секторе обеспечения работы госсекретаря министерства (самостоятельные подразделения).

Ранее Милованов уволил руководителя департамента интеллектуальной собственности Валерия Жалдака.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161554
 
 
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