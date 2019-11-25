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 Швейцарская фармкомпания покупает американского производителя лекарств за $9,7 миллиардов

Швейцарская фармкомпания Novartis AG достигла соглашения о приобретении американской Medicines Co. за $9,7 млрд.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в пресс-релизе Novartis, компания заплатит по $85 за акцию Medicines. Это примерно на 24% выше цены акций компании на момент закрытия торгов в пятницу и на 41% выше средневзвешенной цены этих бумаг за последние 30 дней. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2020 года.

Medicines специализируется на разработке препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, компания изучает способы борьбы с высоким уровнем холестерина. Главный ее препарат - инклисиран (inclisiran), который тестируется в настоящее время, снижает уровень так называемого плохого холестерина в крови, который становится причиной закупорки сосудов.

Акции Medicines подешевели по итогам торгов в пятницу на 1,7%, до $68,55. Цена бумаг Novartis выросла на 0,2%, с начала года капитализация компании увеличилась на 20,9%, до $205,4 млрд швейцарских франков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161551
 
 
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