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 Первый выпуск комиксов Marvel продан за рекордные $1,26 миллиона. ФОТО

Самый первый комикс, в котором появились персонажи вселенной Marvel, продан на аукционе в США за рекордные $1,26 млн.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Торги проводил аукционный дом Heritage Auctions. Проданный выпуск комиксов вышел в 1939 году. В нем впервые появились персонажи Человек-факел и Нэмор (Подводник).

Изначально комикс купил в газетном киоске почтальон из Пенсильвании. По словам аукциониста, состояние комикса оценивалось в 9,4 по десятибалльной шкале.

Прошлый рекорд был установлен комиксом Marvel от 1962 года, в котором впервые появился Человек-паук. Этот выпуск в 2011 году продали за $1,1 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161494
 
 
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