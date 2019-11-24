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 Основатель Uber продал половину своей доли в компании

Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал более половины своей доли в компании.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Forbes, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, это произошло за последние две недели. 21 ноября Каланик продал пакет акций стоимостью $578 млн.

После того, как 6 мая перестало действовать ограничение на продажу акций, Каланик продал акции на общую сумму $1,46 млрд. Снятие ограничения позволило сотрудникам и руководству впервые с майского дебюта Uber на бирже продавать акции компании.

Сначала Каланик избавился от 22 млн акций, которые хранились в его трасте с благотворительным остатком, за $610 млн. Потом - от 30 млн акций, принадлежавших ему лично, за $850 млн.

Сейчас Каланику принадлежит 44,8 млн акций, или немногим менее 3% Uber. Представитель Каланика не ответил на просьбу дать комментарий.

В мае после первичного публичного размещения акций (IPO) стоимость Uber оценили в $82 млрд. Это в полтора раза ниже, чем ожидали банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Эксперты допускают, что для IPO было выбрано не самое удачное время из-за обострения торговой войны между США и Китаем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161491
 
 
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