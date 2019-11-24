 Электронные водительские права и техпаспорт заработают в середине декабря, – Минцифры

Об этом hromadske сообщил первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб, передает БизнесЦензор.

"Первый релиз мобильного приложения заработает с водительскими правами и техпаспортом. Фактически их показывают патрульной полиции, которая должна иметь планшеты, подключенные к соответствующему реестру. Так, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в соответствующем реестре, что машина принадлежит вам и у вас есть права", - прокомментировал Выскуб.

В частности, с помощью "Дії" граждане смогут проверить реальность документов друг друга. Для этого через приложение нужно будет сфотографировать соответствующий QR-код, программа отправит запрос в необходимый реестр и покажет ответ, был ли документ издан в рамках проекта "Дія" и действителен ли он. В дальнейшем, в мобильном приложении должны появиться и другие документы: студенческий билет, налоговый номер и паспорт.

"Примерно в первом квартале следующего года мы планируем выйти даже на цифровой паспорт гражданина. Безусловно, он будет с ограниченным использованием. Есть довольно сложные кейсы, где используют паспорт, но для того, чтобы сесть на поезд или внутренние авиаперевозки, смартфона будет достаточно", - добавил Выскуб.

Ранее правительстве утвердили проект, в рамках которого водительские права можно будет показывать со смартфона. Для этого разработают специальное приложение. В дальнейшем пользователи приложения смогут не носить водительские права постоянно с собой.