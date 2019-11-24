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 Данные 1,2 миллиарда пользователей оказались в открытом доступе

Информация о 1,2 млрд пользователей соцсетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github оказалась в открытой базе данных. В ней были собраны сведения из профилей. В их числе - 50 млн номеров телефонов и записи из истории трудоустройства.

Об этом сообщает Wired со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Винни Тройя, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В базе данных не было паролей аккаунтов или номеров банковских карт. Чья это база данных - неизвестно, файл находится на сервисе Google Cloud. Его наименование указывает на компанию People Data Labs. Однако основатель фирмы Шон Торн сказал, что они не пользуются сервисом.

После находки Тройя обратился в ФБР и рассказал о базе данных. Уже через несколько часов она была заблокирована. ФБР отказалось от комментариев..

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161466
 
 
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"ФБР отказалось от комментариев..."

Но здешние корифеи не откажутся от комментариев!
Щас польётся!
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