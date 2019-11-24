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 МВФ высоко оценил прогресс в продвижении реформ, – Гончарук

Миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Украине в течение 14-22 ноября, отметила высокий прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Также Миссия акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил премьер-министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161465
 
 
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Будут спивать что хочешь. Лишь бы земельку дали
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Так-так. Але грошей не дав. Чергова казочка для лохів. Спочатку Беню посадіть. Вава Янелох обіцяв же боротьбу з олігархами? Ось хай почне з папіка.
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