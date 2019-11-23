[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.04 26.42
 Энергетика, Коррупция
  474  0
Все про:СБУ (471) Донбасс (492) уголь (1265)

 СБУ обнаружила масштабный канал поставок угля с оккупированного Донбасса

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через добычу на временно оккупированных территориях угля и его дальнейшие поставки в Украину и страны Европы.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали с целью ее реализации ряд коммерческих структур в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Через них делки поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик", – сказано в сообщении.

Читайте также: Россия начала пускать поезда с углем с Донбасса через Украину, – СМИ

По данным следствия, в Украину продукция поступала под видом добытой на территории России. В дальнейшем организаторы схемы по поддельным документам продавали этот уголь на украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

"Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности", – сообщают в СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161436
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Голодомор Донбасс Киев Одесса правоохранительные органы Россия СБУ США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх