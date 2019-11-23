[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.04 26.42
 Транспорт, Недвижимость
  1640  0
Все про:Азовское море (67) шторм (4) ГСЧС (46)

 Шторм подтопил 40 баз отдыха на Азовском море

Из-за сильного шторма на Азовском море затоплены до 40 баз отдыха, расположенные на Федотовой косе в районе пгт Кирриловка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, к повышению уровня воды на Федотовой косе привело усиление восточного ветра до 20 м/с с порывами до 28 м/с.

"В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", – сказано в сообщении.

Кроме того, из-за сильного шторма на Азовском море оказался отрезанным от суши заповедный остров Бирючий. Спасатели эвакуировали 11 местных жителей с помощью плавающего транспортера с тягачом.

Местная власть организовала доставку эвакуированных на автовокзал Кирилловки. Медицинская помощь спасенным людям не понадобилась.

"Подобные ситуации ежегодно возникают в прибрежной зоне и связаны с изменением циклонов и сильными порывами ветра. Базы отдыха поэтому и строятся на сваях, чтобы обезопасить здания от проникновения морской воды внутрь. Ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ДСНС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности", – пояснили в ведомстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161407
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Голодомор Донбасс Киев Одесса правоохранительные органы Россия СБУ США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх