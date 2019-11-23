 Компании Коломойского сорвали аукцион на аренду парковки возле офиса "Приватбанка"

Как передает БизнесЦензор, об этом свидтельствуют данные в системе Prozorro.

Среди причин объявления аукциона несостоявшимся КП "Горавтопарк" назвало несоответствие поданных его победителем документов установленным требованиям.

В частности, "Никопольский завод ферросплавов" подал целый ряд документов без указания даты, справка об отсутствии задолженности по налогам и наличии технической базы подписана неуполномоченным лицом. Также завод почему-то подал справку об отсутсвии долга перед ООО "Украинская энергетическая биржа". Кроме того, завод подал неправдивую справку о наличии в его уставе пункта о возможности предоставления услуг парковки. В связи с этим его заявка была дисквалифицирована.

Второе место по итогам аукциона с предложением на 2 тыс. грн меньше занял подконтрольный Коломойскому "Днепразот". Его заявка также была дисквалифицирована из-за претензий к документам, а таже предоставления ложной информации о предусмотренном в уставе праве предоставлять услуги парковки.

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Как сообщалось, ранее подконтрольный Игорь Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов" стал победителем конкурса на на эксплуатацию автомобильной парковки возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, на которой несколько последних месяцев работники этого же завода митингуют якобы из-за невыплаты зарплат.

Государственный "Приватбанк" в ходе торгов предложил за этот лот 1 млн грн, тогда как подконтрольные Коломойскому "Днепроазот" и "Никополький завод ферросплавов" – соответственно на 3 и 5 тыс. грн больше.

В пресс-службе "Приватбанка" заявили, что аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.