 Коломойский заявил о возможном захвате центрального офиса "Приватбанка"

Об этом олигарх заявил в комментарии Кyiv Post, передает БизнесЦензор.

Коломойский заявил, что не знает, почему его завод, сотрудники которого митингуют якобы из-за невыплаты зарплаты, решил потратить боллее 1 миллиона гривен на аренду парковки возле офиса "Приватбанка".

В то же время олигарх сказал, что завод справедливо требует компенсации от "Приватбанка", и пригрозил, что протест может обостриться.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Алексей Гончарук в ходе визита в Лондон заявил, что Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка" по искам его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", – заявил Гончарук.

Ранее подконтрольный Игорь Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов" стал победителем конкурса на на эксплуатацию автомобильной парковки возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, на которой несколько последних месяцев работники этого же завода митингуют якобы из-за невыплаты зарплат.

В свою очередь в пресс-службе "Приватбанка" заявили, что аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.