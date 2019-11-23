 Коломойский заявил о возможном захвате центрального офиса "Приватбанка"

Об этом олигарх заявил в комментарии Кyiv Post, передает БизнесЦензор.
Коломойский заявил, что не знает, почему его завод, сотрудники которого митингуют якобы из-за невыплаты зарплаты, решил потратить боллее 1 миллиона гривен на аренду парковки возле офиса "Приватбанка".
В то же время олигарх сказал, что завод справедливо требует компенсации от "Приватбанка", и пригрозил, что протест может обостриться.
"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.
Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.
"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.
Как сообщалось, накануне премьер-министр Алексей Гончарук в ходе визита в Лондон заявил, что Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка" по искам его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
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"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", – заявил Гончарук.
Ранее подконтрольный Игорь Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов" стал победителем конкурса на на эксплуатацию автомобильной парковки возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, на которой несколько последних месяцев работники этого же завода митингуют якобы из-за невыплаты зарплат.
В свою очередь в пресс-службе "Приватбанка" заявили, что аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны.
С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.
Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.
В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.
Никакой заявьі по поводу угрозьі захвата государственного финансового учреждения сделать не горишь желанием?