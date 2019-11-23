 Николаевский судостроительный завод завершил ремонт десантного корабля для ВСУ

Как сообщили в горсовете, с 12:00 до 13:00 запланировано разведение Южнобужского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из акватории ГП "Николаевский судостроительный завод" выйдет средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", – сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что резервный день выхода и разведения мостов – 27 ноября с 12:00 до 13:00.

В госконцерне "Укроборонпром" 7 августа сообщали, что ГП "Николаевский судостроительный завод" начинает плановый ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". В ходе работ планировалось осуществить проверку, ремонт или полную замену всех узлов и механизмов, также осмотреть и при необходимости отремонтировать трубопроводы и электросети корабля, его корпус и отсеки.

"Юрий Олефиренко" – самый большой корабль в своем роде в составе ВМС Украины. Он способен осуществлять десантирование более 150 бойцов, или до 10 ед. бронетехники, или осуществлять перевозку до 250 тонн груза. Для огневой поддержки морской пехоты корабль вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками со скорострельностью 1 тыс. выстрелов в минуту.

Корабль активно используется морской пехотой Украины и на постоянной основе участвует в учениях. В частности, принял участие в украинско-американских учениях "Си Бриз-2019".