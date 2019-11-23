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Все про:увольнение (377) Минэкономразвития (928) Милованов Тимофей (46)

 Милованов уволил половину руководителей подразделений Минэкономики

В Министрерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства уволены 50% руководителей структурных подразделений.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Перезагрузка власти. Сегодня состоялся очередной этап трансформации министерства – принято решение об увольнении 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли)", – сообщил Милованов.

Как сообщалось, 18 ноября Милованов заявил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих высшей категории. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161384
 
 
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