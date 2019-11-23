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 Абрамович передумал продавать футбольный клуб "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович передумал продавать футбольный клуб, поскольку российский миллиардер не получил устраивающих его предложений от потенциальных покупателей.

Как пишет The Telegraph, на решение Абрамовича также повлияло успешное выступление команды в нынешнем сезоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным издания, в конце прошлого сезона Абрамович отказал в продаже клуба консорциуму c Ближнего Востока. Сумма сделки могла составить 2,5 млрд фунтов.

После 12 туров "Челси" с 26 очками идет на третьей позиции в чемпионате Англии, по дополнительным показателям уступая "Лестеру". Лидирует "Ливерпуль", набравший 34 балла.

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Как сообщалось, в августе 2018 года The Sunday Times сообщил, что Абрамович нанял инвестиционный банк, специализирующийся на операциях в области спорта, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. Издание связывало намерение россиянина продать лондонский клуб с тем, что британские власти отказали ему в рабочей визе.

В мае 2018 года "Челси" объявил о заморозке строительства новой арены. Стадион стоимостью 500 млн фунтов планировалось открыть в 2022 году.

По данным Bloomberg, Абрамович хотел бы получить за "Челси" 3 млрд фунтов. 

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов (около 155 миллионов евро по текущему курсу). С тех пор клуб 5 раз становился чемпионом премьер-лиги Великобритании, 5 раз выигрывал кубок Англии и по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161383
 
 
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