 Абрамович передумал продавать футбольный клуб "Челси"

Как пишет The Telegraph, на решение Абрамовича также повлияло успешное выступление команды в нынешнем сезоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным издания, в конце прошлого сезона Абрамович отказал в продаже клуба консорциуму c Ближнего Востока. Сумма сделки могла составить 2,5 млрд фунтов.

После 12 туров "Челси" с 26 очками идет на третьей позиции в чемпионате Англии, по дополнительным показателям уступая "Лестеру". Лидирует "Ливерпуль", набравший 34 балла.

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Как сообщалось, в августе 2018 года The Sunday Times сообщил, что Абрамович нанял инвестиционный банк, специализирующийся на операциях в области спорта, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. Издание связывало намерение россиянина продать лондонский клуб с тем, что британские власти отказали ему в рабочей визе.

В мае 2018 года "Челси" объявил о заморозке строительства новой арены. Стадион стоимостью 500 млн фунтов планировалось открыть в 2022 году.

По данным Bloomberg, Абрамович хотел бы получить за "Челси" 3 млрд фунтов.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов (около 155 миллионов евро по текущему курсу). С тех пор клуб 5 раз становился чемпионом премьер-лиги Великобритании, 5 раз выигрывал кубок Англии и по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.