 АМКУ поручил устранить монополию "Ощадбанка" на обслуживание "Карты киевлянина"

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

В частности, КП "Главный информационно-вычислительный центр" при рассмотрении инициативных предложений (договоров, соглашений и т.п.) субъектов хозяйствования, в том числе банков, на участие в проекте "Карточка киевлянина" рекомендовано не допускать нарушения установленных сроков рассмотрения таких предложений, предусмотренных законодательством.

В свою очередь Киевская городская госадминистрация при согласовании предложений, поданных КП "Главный информационно-вычислительный центр" о привлечении участников, в том числе банков для участия в проекте "Карта киевлянина", должне не допускать нарушения сроков, определенных для согласования таких предложений.

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты обязаны сообщить АМКУ в 30- дневный срок со дня их получения.

Читайте также: Власти Киева потратят 17 миллионов на разработку схемы теплоснабжения города

В АМКУ напомнили, что жители города Киева ранее обращались с жалобами на то, что запущенный в 2013 году проект "Карта киевлянина" обслуживал только "Ощадбанк". В частности, держателей карт беспокоили размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения.

При этом в 2016 - 2018 годах в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках проекта "Карточка киевлянина" обращались АБ "Укргазбанк" и АО "Приватбанк". Однако, указанные банки длительное время не получали ответа от КГГА.

С декабря 2018 проект был обновлен, а карточка переименована в "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Однако с 1 января 2019 года ситуация не изменилась, и АО "Ощадбанк" единолично обслуживает карту.

"То есть, действиями органа власти созданы условия обслуживания карты только АО "Ощадбанк" при отсутствии у него конкурентов, а льготников города Киева лишены возможности выбора банка. В то же время при наличии конкуренции между несколькими банками жители города могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карты", – констатируют в АМКУ.