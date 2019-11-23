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Все про:ГТС (207) Кабмин (3628) Нафтогаз (1934) анбандлинг (37)

 Кабмин согласовал условия передачи оператора ГТС Магистральным газопроводам Украины

Кабинет министров согласовал условия передачи ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" компании "Магистральные газопроводы Украины" в рамках завершения процесса анбандлинга.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1086-р от 15 ноября "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" обнародовано на официальном правительственном портале.

Документ принят в рамках выполнения плана мероприятий по выполнению требований об отделении и независимости оператора газотранспортной системы, утвержденного постановлением Кабинета министров №840 от 18 сентября.

В частности, Кабмин согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" о совершении АО "Укртрансгаз" сделки на сумму, превышающую 3 млрд грн, а именно продажи 100% уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины".

Одобренные правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1 января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной со сторонами формуле.

Кабмин также одобрил предложенный "Нафтогазом" проект соответствующего договора купли-продажи.

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Как сообщалось, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161376
 
 
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