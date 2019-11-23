 Кабмин согласовал условия передачи оператора ГТС Магистральным газопроводам Украины

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1086-р от 15 ноября "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" обнародовано на официальном правительственном портале.

Документ принят в рамках выполнения плана мероприятий по выполнению требований об отделении и независимости оператора газотранспортной системы, утвержденного постановлением Кабинета министров №840 от 18 сентября.

В частности, Кабмин согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" о совершении АО "Укртрансгаз" сделки на сумму, превышающую 3 млрд грн, а именно продажи 100% уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины".

Одобренные правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1 января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной со сторонами формуле.

Кабмин также одобрил предложенный "Нафтогазом" проект соответствующего договора купли-продажи.

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Как сообщалось, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.