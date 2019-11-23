 Власти Киева начнут перекрывать движение в связи с новогодними праздниками с 25 ноября

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1769, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Праздничные мероприятия запланированы с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома №5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020 года – на Контрактовой площади.

Во время новогодних и рождественских праздников в центре столицы ограничат движение транспорта рядом центральных улиц.

В частности, с 25 ноября 2019 года по 26 января 2020 года будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

Также, с 25 ноября по 26 января 2020 года будет введен запрет движения всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

С 19 декабря с 17:00 до 19:00 будет действовать запрет движения всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской)

Читайте также: Новогодние праздники в Киеве обойдутся бюджету в более чем 9 миллионов, – КГГА

Также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря – с 16:00 до 22:00;

24 декабря – с 16:00 до 22:00;

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

1 января – с 14:00 до 22:00;

7 января – с 12:00 до 17:00.

"В связи с этими изменениями Департаменту транспортной инфраструктуры поручено внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно", – отмечается в сообщении.

В то же время в связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря - начале января будет разрешен проезд по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.