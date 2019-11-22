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 АМКУ повторно рассмотрит сделку по продаже сети "Люксоптика" женой Ложкина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает повторное заявление на приобретение кипрской компанией OH Holding Limited доли в уставном капитале ООО "Люксоптика Холдинг", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

"Следует отметить, что заявленные компании уже обращались в Комитет м подобным заявлением, по результатам которого в сентябре этого года было открыто дело. Однако, заявители отозвали свое заявление и дело закрыли", – отмечается в сообщении.

Как указывают в АМКУ, новое дело открыто с целью углубленного исследования влияния концентрации на розничные и оптовые рынки аксессуаров для очков, линз, растворов для хранения и чистки линз, увлажняющих растворов для глаз и контактных линз в территориальных пределах города Киева и Киевской области.

Сеть "Люксоптика" предоставляет комплекс услуг по диагностике зрения, подбору средств коррекции, изготовлению/ремонту очков.

Согласно госреестру предприйтий, крупнейшими владельцами ООО "Люксоптика холдинг" являются Олег Калашников (46% в уставном капитале) и Надежда Шаломова (28,3%) - супруга Бориса Ложкина, экс-главы Администрации президента Петра Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161367
 
 
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