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 Власти Киева потратят 17 миллионов на разработку схемы теплоснабжения города

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА 22 октября по результатам тендера заказал ОП "Киевский областной экспертный центр энергоэффективности" ГП "Киевоблбудинвест" Киевской ОГА разработку Схемы теплоснабжения Киева на десять лет за 17,09 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года нужно разработать "Схему теплоснабжения г. Киева на период до 2030 года".

В частности, эксперты проанализируют состояние системы централизованного теплоснабжения города, предоставят услуги и проведут расчеты по развитию, разработают и представят варианты оптимизации, сформируют исчерпывающий перечень потенциальных проектов модернизации, выполнят графическую часть с помощью ресурсов электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города, совместимой с софтом Globema DH.GIS на базе GE Smallworld.

Госпредприятие должно учесть существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемых видов топлива и альтернативных источников энергии и тому подобное.

Цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 18 млн грн.

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Три фирмы с самого начала не допустили к аукциону. Компания Globema Sp. z o.o. (Польша) вроде не подтвердила наличие аналогичного опыта, ООО "Атон Инжиниринг" – наличие софта, а ООО "Пикл Проджект" – того и другого, а также оборудования.

Госпредприятие "НИКТИ МГ" Минрегиона сначала допустили, а потом отклонили по решению АМКУ по жалобе польской Globema Sp. z o.o. из-за отсутствия экологической оценки в техническом задании.

Единственным допущенным конкурентом было бахмутское ООО "Техэнерго" директора Раисы Дутки из Полтавы с уставным капиталом 100 грн. Соперник является основателем бахмутского ООО "Украинский центр экологии и теплоэнергетики" (УЦЭТ) вместе с прописанными в оккупированной Горловке Еленой Мазуркевич и Яной Дидковской. Последняя также руководит полтавским ООО "Инженерный центр "Техэнерго" Виталия Дидковского из Горловки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161365
 
 
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