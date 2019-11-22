 Власти Киева потратят 17 миллионов на разработку схемы теплоснабжения города

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года нужно разработать "Схему теплоснабжения г. Киева на период до 2030 года".

В частности, эксперты проанализируют состояние системы централизованного теплоснабжения города, предоставят услуги и проведут расчеты по развитию, разработают и представят варианты оптимизации, сформируют исчерпывающий перечень потенциальных проектов модернизации, выполнят графическую часть с помощью ресурсов электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города, совместимой с софтом Globema DH.GIS на базе GE Smallworld.

Госпредприятие должно учесть существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемых видов топлива и альтернативных источников энергии и тому подобное.

Цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 18 млн грн.

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Три фирмы с самого начала не допустили к аукциону. Компания Globema Sp. z o.o. (Польша) вроде не подтвердила наличие аналогичного опыта, ООО "Атон Инжиниринг" – наличие софта, а ООО "Пикл Проджект" – того и другого, а также оборудования.

Госпредприятие "НИКТИ МГ" Минрегиона сначала допустили, а потом отклонили по решению АМКУ по жалобе польской Globema Sp. z o.o. из-за отсутствия экологической оценки в техническом задании.

Единственным допущенным конкурентом было бахмутское ООО "Техэнерго" директора Раисы Дутки из Полтавы с уставным капиталом 100 грн. Соперник является основателем бахмутского ООО "Украинский центр экологии и теплоэнергетики" (УЦЭТ) вместе с прописанными в оккупированной Горловке Еленой Мазуркевич и Яной Дидковской. Последняя также руководит полтавским ООО "Инженерный центр "Техэнерго" Виталия Дидковского из Горловки.