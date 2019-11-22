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 Кабмин назначил нового главу "Аграрного фонда"

Кабинет министров назначил Ивана Барышева исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Аграрный фонд".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1060-р от 15 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Барышев будет возглавлять госпредприятие до назначения в установленном порядке председателя правления указанного общества.

Как сообщалось, до этого Барышев являлся директором ГП "Спецагролизинг". Ранее Барышев уже работал в "Аграрном фонде" и был уволен в 2015 году.

Напомним, Кабинет министров 23 октября решил отстранить от выполнения обязанностей главы правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также поручило провести внеплановый аудит ПАО "Аграрный Фонд".

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161363
 
 
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