 Оптовые цены на дизтопливо снижаются третью неделю подряд

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

По данным компании, в крупном опте цены опустились на 2% – до 23 800 грн за тонну.

Цена железнодорожных партий на ст. Коростень (Житомирская область) 22 ноября снизилась до 23 600-23 700 грн/т, по сравнению с 24 100-24 400 грн/т в конце прошлой недели.

На ст. Сновск (Черниговская область) цены за неделю снизилась с 24 000 до 23 500 грн за тонну.

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Как отмечает издание, в крупнооптовом сегменте продолжает превалировать предложение российского ресурса, поставляемого через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь).

При этом в последние две недели существенно уменьшилась разница между ценами дизтоплива с нефтебаз в Коростене и в портах, которая возникла в разгар кризиса в середине сентября.

По словам участников рынка, в портах скопилось большое количество "межсезонного" топлива. Например, с Одессы в пятницу отгружалось дизтопливо с предельной температурой фильтруемости -14 градусов по Цельсию, что вызывает обеспокоенность у трейдеров в связи с резким похолоданием.