 "Укрнафта" заявила об отсутствии средств для выплаты дивидендов на 5,8 миллиарда

Об этом говорится в определении Окружного админсуда Киева от 5 ноября в рамках спора "Укрнафты" с Кабинетом министров по нормативу выплаты дивидендов за прошлый год, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Согласно апрельскому решению Кабмина, "Укрнафта" должна направить на дивиденды не менее 90% чистой прибыли за 2018 год или 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

"Представитель истца ("Укрнафты", – ред.) отметил, что установление для компании базового норматива отчисления части прибыли на выплату дивидендов за 2018 год в размере 90% является непосильным бременем для компании", – говорится в определении суда.

По мнению "Укрнафты", Кабмин, устанавливая ей норматив 90%, не учел никаких особенностей ее работы. Чтобы подтвердить это, компания потребовала назначить судебную экспертизу, а на время ее проведение приостановить разбирательство.

По мнению "Укрнафты", экспертиза должна оценить "показатели платежеспособности и финансовой стойкости", которые имела "Укрнафта" по состоянию на апрель 2019 года. Также эксперты должны определить уровень ликвидности и проверить, учел ли Кабмин "отраслевые особенности" при установлении для нее норматива 90%.

Суд отказался назначать экспертизу, заявив, что материалах дела есть достаточно информации для решения спора между "Укрнафтой" и правительством.

Следующее заседание по этому делу назначено на 11 декабря.

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Внеочередное собрание акционеров "Укрнафты", на котором вопрос дивидендов мог бы быть решен, запланировано на 28 ноября, но в проекте повестки дня этот пункт отсутствует. Хотя в апреле глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обещал рассмотреть вопрос распределения дивидендов на внеочередном собрании акционеров.

Как сообщалось, в июне ПАО "Укрнафта" обжаловало в суде постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год на уровне 90% от чистой прибыли.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн. Для его погашения "Нафтогаз" предложил рассчитаться с "Укрнафтой" за спорные 2 млрд куб. м, добытых в 2006 году, а также купить 2 млрд куб. м газа будущей добычи. Для этого "Нафтогаз" ожидает получить от правительства компенсацию в размере 34 млрд грн за поставку газа населению по регулируемым ценам.

Сейчас "Укртрансгаз" и "Укрнафта" ведут переговоры о мировом соглашении по спорным 2 млрд куб. м газа. Планируется, что после подписания мирового соглашения, "Укртрансгаз" физически передаст 2 млрд куб. м газа "Укрнафте", а "Нафтогаз" выкупит их у "Укрнафты" по рыночной цене.

"Укрнафта" оценивает свой долг без учета пени, штрафов и прочих санкций в 10,4 млрд грн. За 10 месяцев 2019 года компания заявила о погашении 0,5% этой суммы или 52 млн грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания полностью контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.