 Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На заправках сетей ОККО и WOG автогаз подорожал на 29 копеек – до 12,49 грн/л и 12,48 грн/л соответственно.

На 31 копейку – до 12,75 грн/л – газ подорожал в столичной сети KLO.

В сетях Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Параллель", SUN OIL, Mango и Motto цены выросли на 3-26 коп./л.

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На текущей неделе розничные цены начали реагировать на рост цен в оптовом сегменте. Средняя цена автогаза на АЗС за неделю повысилась на 22 копейки за литр.

Оптовые цены сжиженного газа с начала ноября выросли на 10% – до 19,6 тыс. грн за тонну.

Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "СиБур".

Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок СУГ. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн топлива против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.