 Турция опровергла возобновление паромного сообщения с оккупированным Крымом, – посол

Как передает БизнесЦензор, об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в сети Twitter.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", – заявил Сибига.

Ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом.

Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам крымские власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.

Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.