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 Турция опровергла возобновление паромного сообщения с оккупированным Крымом, – посол

Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную российскими СМИ информацию о якобы восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ украинским Крымом.

Как передает БизнесЦензор, об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в сети Twitter.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", – заявил Сибига.

Ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом.

Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам крымские власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.

Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161351
 
 
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