 Кабмин подписал договоры о кредитах на 900 миллионов евро на ремонт дорог

Документы подписал премьер-министр Алексей Гончарук в рамках Инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Речь идет о финансировании реконструкции автодороги М05 Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.

"Сегодня мы подписали два документа на общую сумму 900 млн грн, которые пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Это 340 километров в пяти областях. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности!", – пообещал Гончарук.

В частности, подписано Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети") между Украиной и ЕИБ на 450 млн евро.

Также премьер подписал Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и ЕБРР о совместной реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети", целью которого указано расширение сотрудничества и сотрудничества Украины и ЕБРР в подготовке программы финансирования на еще 450 млн евро.

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В свою очередь в пресс-службе ЕБРР уточнили, что проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), передает Интерфакс-Украина.

В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.

Как сообщалось, о готовности ЕБРР и ЕИБ выделить Украине целевой кредит в размере 900 млн евро на развитие автодорожной отрасли в сентябре заявлял бывший и.о. главы Государственной администрации автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак.