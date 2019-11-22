 Кононенко переписал акции страховой компании на фонд сына

Об этом говорится в официальной информации страховщика в системе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее новый акционер акциями компании не владел.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2019 года аналогичный пакет акций принадлежал ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК" самого Игоря Кононенко.

При этом акционеры СК "Країна" на собрании 20 ноября вывели из состава набсовета Андрея Мишко и Раису Атоманенко, представляющих интересы инвестфонда "ВИК", и ввели их как представителей инвестфонда "КИВИ".

Также в состав набсовета на новый срок переизбраны Мария Комар – представитель акционера Константина Ворушилина, Елена Пустовалова – представитель АО "ЗНКИФ "Прайм Эссэтс Кэпитал", и избран Александр Кацимон – представитель АО "ЗНКИФ "Сова".

Кроме того, акционеры вывели из состава набсовета независимого директора Раису Шуляк.

Согласно годовому отчету ЗНВКИФ "КИВИ", он зарегистрирован в апреле 2017 года. Учредитель – Анна Коваленко, которой принадлежит 100% уставного капитала. Начальный капитал составлял 4 млн грн, позже было принято решение об его увеличении до 125 млн грн.

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Согласно данным реестра электронных деклараций, Анна Коваленко является гражданской женой бывшего замглавы Фонда госимущества Владимира Державина, который баллотировался в парламента от партии "Блок Петра Порошенко", а впоследствии был помощником Игоря Кононенко в Раде.

"КИВИ", в частности, принадлежит 10% акций ООО "Краина Медасистанс".

Управление активов фонда "КИВИ" осуществляет ООО "Компания по управлению активами "Фьюжн Капитал Партнерз", которая управляет инфестфондами "Прейм Эссетс Кэпитал" экс-президента Петра Порошенко, "ВИК" Игоря Кононенко, "СОВА" Олега Гладковского.

Как сообщалось, СК "Країна" в январе-сентябре 2019 года собрала 315,1 млн грн валовых страховых премий, что на 37,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом страховые выплаты выросли на 19,36% – до 151,7 млн грн Соотношение между выплатами и валовыми премиями составило 48,15%.

Активы компании за указанный период выросли на 8,24% – до 248,16 млн грн, собственный капитал – на 5,49%, до 115,84 млн грн, обязательства – на 10,77%, до 132, 32 млн грн. В результате покрытия собственным капиталом обязательства 'обязательств страховщика снизилось на 4,38 п.п. – до 87,55%.

За три квартала 2019 года СК "Краина" получила прибыль от операционной деятельности в объеме 21,51 млн грн против убытка за аналогичный период 2018 года. Объем чистой прибыли составил 7,8 млн грн, что в 4,36 раза выше показателя за девять месяцев 2018 года.