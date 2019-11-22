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 Кабмин сменил главу Агентства по управлению Зоной отчуждения

Кабинет министров временно возложил выполнение обязанностей главы Госагентства по управлению зоной отчуждения на начальника отдела экономики и финансов этого агентства Александра Ковальчука.

Согласно распоряжению Кабмина №1071-р от 15 ноября, выполнение обязанностей возлагается на Ковальчука до назначения главы Госагентства в установленном порядке, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Другим распоряжением №1049-р в этот день правительство решило провести конкурс на главу Госагентства.

Информация от претендентов принимается до 18:00 2 декабря, а сам конкурс будет проведен 6 декабря.

Напомним, в октябре 2019 года Кабмин уволил с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, назначив вр.и.о. его заместителя Владимира Фещенко.

Тогда же был объявлен конкурс на главу агентства, который должен был пройти 25 октября. Однако конкурс не состоялся, а Фещенко другими принятыми 15 ноября распоряжениями правительства был снять и с должности вр.и.о., и уволен с должности замглавы Госагентства.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил объявление повторного конкурса тем, что кандидаты, которые подали документы на объявленный в октябре конкурс, не удовлетворили правительство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161335
 
 
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