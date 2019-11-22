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 Кабмин не допустит возврата "Приватбанка" или компенсаций Коломойскому, – Гончарук

Олигархи не имеют влияния на правительство и на президента Владимира Зеленского, а Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка".

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, выступая в лондонском Королевском институте по международным делам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", – заявил Гончарук.

Премьер-министр заявил, что в ответ на возможные судебные решения по ряду исков по делу о национализации "Приватбанка" у правительства "есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий".

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", – отметил Гончарук.

При этом глава правительства считает, что громкие заявления олигархов в средствах массовой информации в Украине и за рубежом "только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается".

Среди способов сокращения их деструктивного влияния в украинской экономике Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию государственных предприятий и установление верховенства права с помощью новой реформированной системы судопроизводства.

Как отмечает издание, Гончарук был вынужден, выступая перед аудиторией в Лондоне, неоднократно доказывать, что новая власть в Киеве способна проводить независимую политику и реформировать страну так, чтобы мощные предприниматели с политическим влиянием подчинялись правилам конкуренции и уважали закон.

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Как сообщалось, в ходе выступления на инвестфоруме в Мариуполе в конце окрятбря президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что власти не будут возвращать бывшим владельцам ликвидированные и национализированные банки.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в сентябре заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

В своих интервью Коломойский также заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Сейчас продолжаются активные судебные процессы, в ходе которых Коломойский и Боголюбов добиваются признания незаконным решения о его национализации.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161331
 
   
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а бЭня об этом в курсе..., а тот же например хАваков, или тот сЛуга нАродный что прЭзом у него ходит- а Кабмин не допустит возврата "Приватбанка" или компенсаций Коломойскому, – Гончарук - Цензор.НЕТ 3632, на чьи уши эта маца ...
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Шлемазл малохольный, Беня говорит за другое... Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка.
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Что сделали бы вы на месте Бени? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.
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Это заявление для МВФ ? Почему тогда идут постоянные обыски в Привате и НБУ ? Какова их цель, господин Гончарук ?
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А це не так давно це нікчемне мудило заявляло, що справа Привату - не його компетенція, "Богдан знає її краще тож він її курірує"... ) Чого тіки не скажеш тепер, щоб бабло від МВФ отримати, правда, Льоша? )
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