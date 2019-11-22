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 Власть, Энергетика
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 Кабмин назначил восьмого заместителя министра энергетики

Кабинет министров назначил Владимира Головатенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1067-р от 15 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

До этого Головатенко возглавлял сектор "Рыночный контроль и надзор" в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO), одним из основателей которой он является наряду с премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой Минэкоэнерго Алексеем Оржелем.

Согласно справке на сайте BRDO, Головатенко закончил Киевский университет им.Т.Шевченко, принимал участие в проектах USAID, GTZЮ, программе развития ООН в Украине.

Напомним, ранее Кабмин увеличил количество заместителей главы Минэкоэнерго с пяти до восьми человек.

Объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006 года по 2014 год занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

Его первым заместителем является Виталий Шубин, заместителем по вопросам европейской интеграции – Константин Чижик. Заместителями также назначены Ирина Ставчук, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский, Станислав Ковалевский и Сергей Масличенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161327
 
 
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А чого тільки 8? Там же, в енергетиці таке глибоке корито - нафта, газ, електрика, вугілля... Хай вся їх фракція переходить в заступники.
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