 Нацкомиссия одобрила решение о сертификации нового оператора ГТС Украины

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 22 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение принято. Поздравляем "Оператора ГТС!", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк по итогам голосования, подчеркнув при этом, что для окончательной сертификации необходимо выполнять ряд условий.

"Это еще не все документы, не все данные, которые необходимы. Для окончательной сертификации будем работать вместе и готовить другие документы", – добавил глава регулятора.

В свою очередь, глава ОГТСУ Сергей Макогон, выступая перед принятием решения, напомнил, что отделение от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа является важным элементом подготовки к проведению переговоров о транзите природного газа через территорию Украины.

"Сегодня у нас очень важный день, мы долго к нему шли. Украина взяла на себя обязательства по проведению анбандлинга еще в 2009 году при подписании Соглашения о присоединении к договору о создании Энергетического сообщества. Также это является требованием закона "О рынке природного газа", который был принят в 2017 году. Это важный шаг не только с точки зрения адаптации европейского законодательства, но и с точки зрения нашего переговорного процесса с "Газпромом" о продолжении транзита", – сказал глава компании.

Согласно подготовленному к утверждению тексту, комиссия должна проинформировать о предварительной сертификации Секретариат Энергетического сообщества. После его оценки национальный регулятор сможет принять окончательное решение.

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Как сообщалось, ранее Секретариат Энергосообщества одобрил принятый Радой и подписанный президентом 15 ноября законопроект об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), отметив, что он открывает возможность для создания оператора ГТС, соответствующего Третьему энергопакету.

Анбандлинг ГТС еще должен быть одобрен украинским регулятором с последующей позитивной оценкой со стороны Секретариата.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.