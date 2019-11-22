 Украина и Беларусь обсуждают совместное управление нефтепроводом "Одесса - Броды"

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил на заседании украинском-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Речь шла об организации поставок нефти в Беларусь через Украину, используя нефтепровод "Одесса - Броды". А также о создании совместного предприятия, которое бы отвечало за транспортировку нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Мозырский НПЗ". Чтобы тщательно изучить эти предложения, стороны договорились создать рабочую группу", –сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается.

По словам Лукашенко, российская сторона фактически подталкивает Минск к мировым ценам, а при таком раскладе покупать российскую нефть относительно невысокого качества будет невыгодно.

При этом Лукашенко напомнил о маршруте для поставок нефти по трубопроводу из Одессы, а также допустил закупки российской нефти по реверсу из Гданьска, закупки у Ирана, США или ОАЭ.

В октябре Беларусь заявила о достижении договоренностей о поставке нефти из Казахстана, однако для этого необходимо решить вопрос транзита сырья с РФ.